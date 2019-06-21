Тюмень, , 15:47 — REGNUM Назначен новый председатель Тюменского областного суда. По указу президента России им стал на шестилетний срок полномочий Вячеслав Антропов, ранее занимавший пост заместителя председателя суда по гражданским делам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Прежний председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских с 1 июля уходит в почётную отставку.

Вячеслав Антропов родился 28 января 1968 года в селе Глинки города Кургана. В 1993 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение» и трудился в органах прокуратуры Курганской области и города Челябинска. В судебной системе с мая 2004 года. С 2005 по 2007 годы он проработал мировым судьей. В 2007 году Вячеслава Антропова назначили на должность заместителя председателя Ленинского районного суда Тюмени.

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