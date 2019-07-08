Тюмень, , 16:06 — REGNUM

В Тюменской области 4 июля 2019 года «Сибирский научно-аналитический центр» (СибНАЦ) признан банкротом. А 8 июля более 400 сотрудников предприятия получили уведомление об увольнении. Документ отправили даже тем, кто находится в декретном отпуске, сообщает 72.ru.

Работники СибНАЦа переживают за геологическую информацию и данные, накопленные за более чем 20-летнюю работу научного центра трудом поколений геологов. Отмечается, что при кредиторской задолженности в два миллиарда рублей, у компании нет долго по зарплате перед сотрудниками. На предприятии не комментируют сложившуюся ситуацию.

Сибирский научно-аналитический центр — один из лидеров на рынке сервисных услуг в области разведки углеводородного сырья в России. Проблемы у предприятия начались в 2017 году. Финансовое положение СибНАЦа подкосило снижение госзаказа с 64% до 2%.