Тюмень, 2 августа 2019, 11:40 — REGNUM
Губернатор Тюменской области Александр Моор дал поручение приостановить все подготовительные работы по строительству скандальной развязки в районе Комарово. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.
Напомним, жители пригорода Тюмени — посёлков Комарово и Патрушева — не хотят, чтобы рядом с их домами прошла магистраль в объезд деревни Ожогина. На общественных слушаниях 26 июля они высказались против транспортной развязки.
Люди пояснили свой протест тем, что когда они строились в пригороде Тюмени, то не рассчитывали на скоростную магистраль под окнами. Наоборот, бежали от городской суеты в тишину и покой. На территории посёлков близко располагаются грунтовые воды, дорога и «клеверная» развязка влекут за собой много шума и выхлопных газов, в природном парке «Тополя» вырубят деревья.
По итогам слушаний было принято решение о создании инициативной группы по разработке иных вариантов строительства магистрали. Александр Моор поддержал тюменцев.
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