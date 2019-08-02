Тюмень, , 11:40 — REGNUM

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал поручение приостановить все подготовительные работы по строительству скандальной развязки в районе Комарово. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, жители пригорода Тюмени — посёлков Комарово и Патрушева — не хотят, чтобы рядом с их домами прошла магистраль в объезд деревни Ожогина. На общественных слушаниях 26 июля они высказались против транспортной развязки.

Люди пояснили свой протест тем, что когда они строились в пригороде Тюмени, то не рассчитывали на скоростную магистраль под окнами. Наоборот, бежали от городской суеты в тишину и покой. На территории посёлков близко располагаются грунтовые воды, дорога и «клеверная» развязка влекут за собой много шума и выхлопных газов, в природном парке «Тополя» вырубят деревья.

По итогам слушаний было принято решение о создании инициативной группы по разработке иных вариантов строительства магистрали. Александр Моор поддержал тюменцев.

» Поскольку по итогам работы группы могут возникнуть корректировки проекта, дал поручение приостановить все подготовительные работы по строительству развязки. Люди обозначили целый ряд вопросов, выходящих за ее формальный предмет — начиная от особенностей конструкции развязки до схемы транспортного планирования всей южной части города. Считаю, что на все вопросы, поставленные жителями, должны быть даны ответы», — подытожил Александр Моор.

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