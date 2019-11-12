Тобольский район, Тюменская область, , 20:54 — REGNUM В Тюменской области новых случаев заболевания гаффской болезнью не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, заявила 12 ноября первый заместитель губернатора Наталья Шевчик.

В тюменской областной больнице на лечении находятся два человека из деревни Ачиры из 10 заболевших, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, как установили лабораторные исследования, источником редкой гаффской болезни стала рыба из озера Андреевского возле деревни Ачиры Тобольского района. Вся рыба, добытая в этом водоёме и поставленная в торговые точки трёх регионов, уничтожена.

Сейчас стоит вопрос о продовольственной безопасности жителей деревни Ачиры, которые кормились рыбой, выловленной из местного Андреевского озера. При этом населённый пункт находится в труднодоступном Заболотье Тюменской области.

По словам заместителя главы Тобольского района Марата Бакиева, в местный продуктовый магазин в начале ноября завезли 2,5 тонны продуктов. Однако Наталья Шевчик поручила вести мониторинг ситуации с наличием продуктов питания в Ачирах.

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