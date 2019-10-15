Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 08:23 — REGNUM В Нижнетавдинском районе Тюменской области прекращается работа немецкого холдинга DynaEnergetics. ООО «Динаэнерджетикс Сибирь» закроется до конца 2020 года, сообщает вице-президент по связям с инвесторами Джефф Хай на сайте DMC Global Inc.

Поясняется, что компания DynaEnergetics oilfield products завершила расширение мощностей на своих заводах в Северной Америке и Германии. Новые мощности значительно повысили эффективность работы DynaEnergetics и позволили бизнесу более эффективно обслуживать свою глобальную клиентскую базу. Поэтому DynaEnergetics прекращает производство на своём заводе в Тюменской области.

Расходы по закрытию ООО «Динаэнерджетикс Сибирь» обойдутся немецкому холдингу до $20 млн. Примерно половина расходов относится к убыткам от пересчета иностранной валюты, понесённым с момента начала деятельности тюменского завода в 2011 году. Закрытие завода приведет к сокращению 47 сотрудников ООО «Динаэнерджетикс Сибирь».

«Наше решение о прекращении деятельности в Сибири отражает наше постоянное внимание к укреплению наших операционных показателей, минимизации рисков, максимизации отдачи от инвестированного капитала. Мы чрезвычайно благодарны за годы верности и самоотверженности тюменской команде и работаем с сотрудниками, чтобы помочь им в переходе», — заявил генеральный директор DMC Кевин Лонг.

Холдинг DynaEnergetics был основан Альфредом Нобелем 150 лет назад. ООО «Динаэнерджетикс Сибирь» производит перфорационные системы для топливно-энергетического комплекса. Как отметили в администрации Нижнетавдинского района, компания ежегодно отчисляла в бюджет муниципалитета более 7 млн рублей налогов.