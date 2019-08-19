Тюмень, , 12:58 — REGNUM

В Тюменской области в скором времени приступят к разработке проектной документации по строительству второй кольцевой дороги в столице региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, в день 75-летия Тюменской области 17 августа в столице региона открыли тюменскую кольцевую дорогу (ТКАД), которая строилась 16 лет.

Решение о строительстве ТКАД было принято в 2003 году для перераспределения транспортных потоков и развития улично-дорожной сети Тюмени. Общая протяженность кольцевой дороги составила 55 км, к ней присоединены четыре федеральных автодороги. Возведено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.

Активное строительство жилых домов в южной части Тюмени ведёт к необходимости строительства второй кольцевой дороги, заявил глава Тюменской области Александр Моор.

«С учётом развития жилищного строительства возникает необходимость, как минимум, приступить к проектированию так называемой второй кольцевой, но фактически это расширение первой, создание полукольца», — пояснил глава региона.

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