Тюмень, , 13:31 — REGNUM В Тюменской области ФСБ России пресечена деятельность членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В рамках проведённой специальной операции на территории Москвы, Татарии и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Установлено, что члены данной организации вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», вербовали в регионах России сторонников и формировали сеть, решали вопросы источников финансирования противоправной деятельности.

При задержании по местам жительства участников террористической организации обнаружена и изъяты запрещённые пропагандистские материалы, средства связи, электронные носителей информации. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.

В социальных сетях 22 ноября распространяется информация о 10 арестованных участниках запрещённой террористической организации в Тюмени. Правоохранительные органы не комментируют ситуацию. В комитете по делам национальностей Тюменской области обещают появление официальных заявлений чуть позже.