«Странно для Тюменской области»: Путина втянули в дискуссию по водоводу

Тюмень, , 16:53 — REGNUM В ситуации с отсутствием водопровода в тюменском селе Каскары разбиралась и на финише «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Вода в этом тюменском селе есть, но в старой части. В новой, коттеджной части села, водопровода никогда не было и нет уже 20 лет. Это выяснили журналисты канала «Россия 24».

В скважинах, которые пробурили жители коттеджей, к сожалению, вода мутная и жёлтая, непригодная не только для питья, но и для бытовых нужд. Чтобы постирать бельё, жителям коттеджной части села приходится ездить к родственникам в иные населённые пункты.

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Представитель администрации села Каскары сообщил на «прямой линии» президенту страны, что сам живёт в коттедже и пользуется скважиной, запитанной в дом, с последующей очисткой. На 2020 год запланирована постройка в Каскарах нового водовода и будет разводка по коттеджам.

«На сегодняшний день готовится разработка документов. Это на местной думе утверждалось и обговаривалось», — пояснил представитель сельской администрации.

Глава государства отметил, что 20 км от Тюмени — это совсем рядом.

«В целом по стране у нас, к сожалению, есть проблема доступа к хорошей и чистой де, у нас не имеют его миллионы человек. Целая программа федеральная создана. Для меня в данном случае, конечно, странно. В непосредственной близости село находится от крупного, самодостаточного областного центра. Тюменская область — один из регионов-доноров в стране. Достаточно средств, чтобы решить эту проблему. Нужно ли ждать год-два, чтобы решить её?», — спросил у губернатора региона Владимир Путин.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пояснил главе государства, что сам посёлок имеет централизованное водоснабжение.

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Однако с 1974 года водовод находился на балансе птицефабрики. С 2019 года водовод передан «Тюменьводоканалу». Вода в Каскару подаётся из централизованной системы Тюмени. Водопровод будет восстановлен с помощью инвесторов.

«В 2020 году водопровод от города Тюмени в село Каскара будет построен. Заявку на присоединение к водоводу можно подавать уже сейчас», — заверил Александр Моор.

«Считайте, что я уже за них обратился. Я Вас прошу об этом. Сделайте как можно быстрей. А в целом я бы хотел отметить, что нужно пользоваться современными методами очистки воды», — отметил президент страны.

Напомним, правовую оценку отсутствия в селе Каскары водопровода даст в ближайшее время СУ СКР по Тюменской области.

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