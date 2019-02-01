Городищенский лог в Тюмени застроят — охранная печать снята

Тюмень, , 16:24 — REGNUM Городищенский лог Тюмени местным экологам не удалось защитить от застройки. Сегодня, 1 февраля 2019 года, на общественном обсуждении было принято решение возвести на историческом для столицы Тюменской области месте студенческий кампус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Утверждение проекта от застройки стало возможным благодаря документу, подписанному главой региона Александром Моором 21 декабря 2018 года, согласно которому историческое место — Городищенский лог — утратило статус охраняемого ландшафта. Тюменские экологи, настроенные на борьбу до победного конца, то есть до благоустройства лога как парковой зоны, были ошеломлены таким решением власти. Им оставалось лишь выслушать, каким прекрасным будет кампус.

Мнения при голосовании разделились не в пользу экологов. Большинство из присутствовавших на обсуждении были сотрудниками и студентами Тюменского государственного университета. Их голоса перевесили доводы защитников исторического места. С другой стороны, современный студенческий городок станет точкой притяжения для талантливой молодёжи всей Западной Сибири, которая будет объединена в научно-образовательный центр Тюменской области, Югры и Ямала. Также на сегодня более семи тысяч тюменских студентов нуждаются в общежитии, напомнил участникам слушаний депутат Тюменской областной думы, он же ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Напомним, новость о том, что природный объект Городищенский лог будет застроен общежитиями Тюменского государственного университета, появилась еще летом 2017 года. Экологические активисты сразу же выступили против застройки лога. Более 20 лет тюменские студенты-архитекторы поднимают вопрос благоустройства лога в своих работах, создавая проекты по созданию парков с сохранением природного ландшафта. По словам экологов, лог реки Тюменки — это уникальная природная территория со своей биосистемой. Здесь гнездятся птицы, утки прилетают на зимовку к незамерзающей реке Тюменке. До 21 декабря 2018 года было важно, что большая часть реки находится в зоне природоохранного ландшафта, к ней прилегает охранная зона археологии. Однако росчерком пера губернатора Тюменской области охранная печать снята.

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