Россия простилась с Юрием Соломиным
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушёл из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Незадолго до смерти он перенёс инсульт. Внучка Александра рассказала, что Юрий Соломин «ушёл тихо, во сне». Причиной смерти артиста стала остановка сердца.
Юрий Мефодьевич Соломин получил известность как актёр кино и театра (в Малом театре служил с конца 1950-х, сразу после окончания Щепкинского училища). На счету актёра свыше полусотни ролей в театре из современного и классического репертуара.
Кино — и телезрители помнят роли Соломина в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам» и многих других.
С 1980 года Юрий Мефодьевич занимался театральной режиссурой, с 1988 года и до конца жизни был художественным руководителем Малого театра.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Министр культуры Ольга Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны. Она отметила, что у всех в памяти останется великолепное исполнение Соломиным роли капитана Кольцова в картине «Адъютант его превосходительства».
Церемония прощания с Юрием Соломиным состоялась 15 января на исторической сцене Малого театра.
На траурную церемонию пришли родственники, друзья, коллеги, ученики и поклонники его творчества, передаёт «РИА Новости».
«Он спас театр, когда разваливался Советский Союз. Когда началась вакханалия и вседозволенность, он всегда, как стойкий солдат, на страже театра», — сказал народный артист Андрей Житинкин на церемонии прощания.
Проститься с актёром также пришли помощник президента России Владимир Мединский, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов и другие.
Президент Путин и премьер-министр Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания.
Венки прислали и представители различных ведомств, российских театров, в частности «Современника», Театра им. М. Ермоловой, сообщает ТАСС.
По традиции артиста проводили в последний путь аплодисментами.
Отпевание Юрия Соломина состоялось в храме Христа Спасителя. Проститься с артистом пришли родные, коллеги, друзья, поклонники. Соломин будет похоронен на Троекуровском кладбище.