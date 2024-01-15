Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушёл из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Незадолго до смерти он перенёс инсульт. Внучка Александра рассказала, что Юрий Соломин «ушёл тихо, во сне». Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Илья Питалев/РИА Новости

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Юрий Мефодьевич Соломин получил известность как актёр кино и театра (в Малом театре служил с конца 1950-х, сразу после окончания Щепкинского училища). На счету актёра свыше полусотни ролей в театре из современного и классического репертуара.

Кино — и телезрители помнят роли Соломина в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам» и многих других.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

С 1980 года Юрий Мефодьевич занимался театральной режиссурой, с 1988 года и до конца жизни был художественным руководителем Малого театра.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Министр культуры Ольга Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны. Она отметила, что у всех в памяти останется великолепное исполнение Соломиным роли капитана Кольцова в картине «Адъютант его превосходительства».

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Илья Питалев/РИА Новости

Церемония прощания с Юрием Соломиным состоялась 15 января на исторической сцене Малого театра.

На траурную церемонию пришли родственники, друзья, коллеги, ученики и поклонники его творчества, передаёт «РИА Новости».

Илья Питалев/РИА Новости Актер Сергей Гармаш у Малого театра

Илья Питалев/РИА Новости Актер Александр Олешко у Малого театра

«Он спас театр, когда разваливался Советский Союз. Когда началась вакханалия и вседозволенность, он всегда, как стойкий солдат, на страже театра», — сказал народный артист Андрей Житинкин на церемонии прощания.

Проститься с актёром также пришли помощник президента России Владимир Мединский, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов и другие.

Сергей Фадеичев/ТАСС Отпевание народного артиста СССР Юрия Соломина в храме Христа Спасителя

Сергей Фадеичев/ТАСС Прощание после отпевания народного артиста СССР Юрия Соломина в храме Христа Спасителя

Президент Путин и премьер-министр Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания.

Венки прислали и представители различных ведомств, российских театров, в частности «Современника», Театра им. М. Ермоловой, сообщает ТАСС.

Сергей Фадеичев/ТАСС

По традиции артиста проводили в последний путь аплодисментами.

Отпевание Юрия Соломина состоялось в храме Христа Спасителя. Проститься с артистом пришли родные, коллеги, друзья, поклонники. Соломин будет похоронен на Троекуровском кладбище.