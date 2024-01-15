Москва, 15 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В храме Христа Спасителя началась церемония отпевания художественного руководителя Государственного академического Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Проститься с артистом пришли родные, коллеги, друзья, поклонники. Соломин будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания с художественным руководителем Малого театра, народным артистом СССР Юрием Соломиным, которая 15 января прошла на исторической сцене театра. Венки также прислали представители различных ведомств, российских театров, в частности, «Современника», Театра им. М. Ермоловой. Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

О смерти Юрия Соломина стало известно 11 января 2024 года. Актёр скончался в возрасте 88 лет. Внучка актёра Александра в беседе с корреспондентом ИА Регнум рассказала, что худрук Малого театра умер во сне в своей квартире в Москве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Министр культуры Ольга Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей России. Она отметила, что у всех в памяти останется великолепное исполнение Соломиным роли капитана Кольцова в картине «Адъютант его превосходительства».

Соломин с 1988 года и до конца жизни оставался художественным руководителем Малого театра. Широкую известность ему принесли роли фильмах «Адъютант его превосходительства» (1969 год), «Летучая мышь» (1978 год), «Обыкновенное чудо» (1978 год) и многих других. Он получил звания Народного артиста СССР (1988) и Героя Труда Российской Федерации (2020). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».