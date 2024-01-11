Москва, 11 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Названа причина смерти актёра и режиссёра, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина. Как стало известно 11 января, артист умер из-за остановки сердца.

Анвар Галеев/ИТАР-ТАСС Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин

«Юрий Мефодьевич не смог оправиться от ишемического инсульта. Несмотря на выписку из больницы, у него возник ряд осложнений, дыхательная, сердечная и почечная недостаточности», — сообщили «Известия».

Как передавало ИА Регнум, Соломин умер 11 января на 89-м году жизни. Смерть подтвердили в Малом театре. Внучка актёра также заявила об этом в беседе с ИА Регнум, отметив, что Соломин ушёл из жизни во сне у себя дома. Церемония прощания состоится 15 января на Троекуровском кладбище.

Несколькими днями ранее актёра выписали из больницы спустя два месяца после госпитализации. Внучка Соломина 7 ноября рассказала, что медики подтвердили у него микроинсульт.

Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите, в 1953 году поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. На протяжении актёрской карьеры сыграл Хлестакова в «Ревизоре», Протасова в «Живом трупе», Войницкого в «Дяде Ване» и другие громкие роли, всего на его счету было свыше 50 театральных ролей. Также работал и как режиссёр. Являлся народным артистом СССР, Героем труда России, лауреатом госпремий РСФСР и России, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».