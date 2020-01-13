Одновременно 13 января с визитом в Москву прибывают министр обороны Турции Хулуси Акар и глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу. Они встретятся с российским министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым. В повестке встречи — урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и обострившаяся обстановка вокруг Ирана.