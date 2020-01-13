13 января 2020 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 11:29 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством православных и католиков Восточных церквей, передает Vatican News (Ватикан). Обращаясь к ним, понтифик сказал: «Для них и для их общин мы желаем света и мира Христа-Спасителя. Давайте же поаплодируем нашим братьям православным и католикам Восточных церквей».

Папа Франциск встретился с послами при Святом престоле. 9 января он дал традиционную аудиенцию дипломатическим представителям. Понтифик начал с добродетели надежды, пожелав, чтобы именно надежда воодушевляла взгляд на время, в которое мы живем. «Надежда требует реализма», — добавил Франциск, констатируя, что новый год начинается отнюдь не с обнадеживающих знаков, а, скорее, с обострения напряженности и конфликтов. Он особенно отметил рост напряженности между Ираном и США, который угрожает процессу медленного восстановления Ирака, а также проблемы на Западных Балканах и на Южном Кавказе, упомянув, в частности, Грузию. К этим «замороженным конфликтам», подчеркнул папа, следует подходить в духе диалога и уважения международного права. Вместе с тем понтифик назвал и ободряющие факты, например, попытки разрешить конфликт на востоке Украины и положить конец страданию местного населения.

Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре будет представлять интересы Святого престола во Франции, сообщает La Croix (Париж, Франция). Папа Франциск сделал выбор в пользу одного из своих лучших дипломатов. И не только потому, что «Мильоре» означает «лучший» по-итальянски. «Очень хороший выбор», — отмечает французский священник в Риме, который знал его, когда Мильоре был наблюдателем от Святого престола в Совете Европы в Страсбурге (1992−1995 годы), а затем заместителем секретаря Святого престола по отношениям с государствами (1995−2002), и которого описывает дипломата, как открытого и теплого, так и строгого по существу. Архиепископу Мильоре доводилось и иметь дело с «азиатскими странами, которые не поддерживают дипломатических отношений со Святым престолом: Северной Кореей, Вьетнамом, Китаем». Когда монсеньор работал в ООН в Нью-Йорке, американские коллеги называли его «одним из наших самых открытых, ясных и дружественных собеседников». В 2010 году папа Бенедикт XVI назначил его нунцием в Польшу, где Мильоре пришлось навести порядок в польском епископате, отмеченном несколькими скандалами, он также возглавлял нунциатуру во время визита папы Франциска в Краков в июле 2016 года. И уже вскоре понтифик отправляет его в Москву. Новый нунций помогает облегчить отношения между Россией и Святым престолом в контексте украинского кризиса. Он добился от российского президента Владимира Путина признания Католической церкви в Крыму, без того, чтобы крымчане присоединились к Конференции католического епископата в России. «Мильоре — дипломат, который знает, как не поднимать волну, но и человек непредубежденный и внимательный к людям», — говорит русский священник об этом пьемонтском архиепископе, родившемся в Кунео, всего в нескольких километрах от Франции, на языке которой он говорит довольно хорошо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обратились с призывом о прекращении огня в Ливии к сторонам конфликта, информирует L'Osservatore Romano (Ватикан). Оно началось в ночь с 11 на 12 января. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сараджа, признанное ООН, приняло призыв двух лидеров положить конец конфликту с силами маршала Халифа Хафтара. Премьер Сарадж отправился в Брюссель, где встретился с президентом Европейского совета Чарльзом Мишелем, главой Европейского парламента Дэвидом Сассоли и высоким представителем Европейского союза по внешней политике Жозепом Боррелем. «Страдания ливийского народа должны быть немедленно прекращены», — заявил ливиец. «Оружие не нужно: в Ливии слишком много вооруженных людей. Нам нужна политика», — подчеркнул Сассоли. Он также подчеркнул, что «ЕС способен стимулировать начало переговорного пути в контексте дипломатической деятельности. Это единственный способ избежать эскалации». Евросоюз, по его словам, «может сыграть решающую посредническую роль, позволяя ливийцам решать свое будущее без внешнего давления. Вот почему было бы очень важно, чтобы европейская поездка и Хафтара завершилась в Брюсселе».

Турция и Россия укрепляют свое стратегическое партнерство в энергетической сфере, а также по основным вопросам, волнующим Ближний Восток и Северную Африку, в частности по конфликту в Ливии и эскалации отношений между США и Ираном на иракской территории, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Путин и Эрдоган официально запустили газопровод «Турецкий поток», который будет транспортировать российский газ в Южную Европу, проходя через Турцию. Газопровод протяженностью 930 км еще больше укрепляет и без того крепкие связи между Москвой и Анкарой, которые расцвели в прошлом году с подписанием контракта на поставку зенитного ракетного комплекса С-400, что привело в бешенство Соединенные Штаты. Имеет место сотрудничество, несмотря на то, что стороны находятся на противоположных фронтах (Путин близок к сирийскому президенту Башару Асаду, а Эрдоган — «крестный отец» исламской оппозиции), в сирийском конфликте, в частности, на северо-востоке, где Анкара ведет военное наступление последние месяцы.

Ракетная атака Ирана вызывает опасения у христиан Эрбиля, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Равнина Ниневия, расположенная к северу от Иракского Курдистана является домом для нескольких тысяч христиан, которые пытаются восстановить свою жизнь после оккупации боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многих некогда преимущественно христианских поселений с 2014 по 2017 год. Иракские военные заявили, что иранские ракеты поразили авиабазу Харир, расположенную рядом с международным аэропортом Эрбиля. Еще 17 ракет были выпущены по авиабазе Айн-аль-Асад в западной провинции Анбар, в 250 милях к юго-западу от Эрбиля. Атаки стали ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани во время визита в Багдад. Сирийский католический священник отец Рони Салим Момика заявил изданию, что ситуация стала «очень плохой» после покушения на генерала, добавив, что Тегеран теперь угрожает всем американцам, живущим в Ираке. «Христиане очень боятся и особенно обеспокоены тем, что американцы используют наши земли для войны, — сказал он. — Мы боимся, что если что-то случится с христианскими поселениями, то христиане покинут их». Некоторые, впрочем, надеются, что обстрел ракетами удовлетворит Иран и напряженность рассеется. Но авиабаза Харир, скорее всего, останется эпицентром сохраняющейся напряженности. Даже после разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она по-прежнему имеет стратегическое значение для американских военных и сил коалиции.

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности «принять мир» получило поддержку американских католиков, передает Crux (Денвер, США). В совместном заявлении президента Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископа Хосе Гомеса и председателя комитета USCCB по международной справедливости и миру епископа Дэвида Мэллоя содержится призыв ко всем «сторонам в эти критические дни принять мир, а не насилие». Трамп «делает шаг назад от риторики эскалации, что, безусловно, приветствуется христианами в Ираке и во всем мире», — профессор международных отношений Католического университета Америки Мэриэнн Кусимано Лав, являющаяся консультантом комитета USCCB по международной справедливости и миру. По ее словам, президент говорил о возможности диалога с Ираном, что является «поводом для надежды», которая «отсутствовала до сих пор» в замечаниях Трампа. Между тем, президент Института религиозной свободы Томас Фарр заявил изданию, что «президент прав, призывая НАТО и других международных партнеров играть более активную роль в регионе», а также оправдал применение им силы для «защиты американских интересов». По мнению Фарра, «защита религиозной свободы для всех имеет важнейшее значение, особенно для народа Ирака и Ирана. Она также напрямую связана с национальной безопасностью Америки». Кроме того, Фарр обвинил убитого генерала Сулеймани в «разжигании межконфессиональной напряженности» в регионе.

Бразильский теолог Леонардо Бофф обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он зациклен на американском военном превосходстве, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Как заявил Бофф пишет: «Трампу следует напомнить о заявлении Наполеона о том, что нет оружия более могущественного, чем дух. Поскольку у Трампа нет духа, он может только сказать, что его оружие самое сильное в мире. Но спасет нас дух, а не оружие смерти». Так теолог ответил на твит президента США, в котором тот написал: «У нас на сегодняшний день самые мощные и лучшие вооруженные силы в мире!». Бофф — один из самых известных богословов теологии освобождения. 14 декабря 2018 года, в день его 80-летия, папа Франциск направил ему поздравительное письмо, в котором назвал бразильца «братом».

Американское идолопоклонство верит в «избранного» Трампа, утверждает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Люди охвачены коллективным фанатизмом, который оправдывает необузданную жестокость Дональда Трампа. Это свидетельство недомогания, когда слишком многие верующие, по-видимому, больше верят в искупительное насилие, чем в любовь Христа, лежащую в основе Евангелия. Ирония в том, что Трамп угрожает войной с Ираном, поскольку ему грозит импичмент и потеря переизбрания в 2020 году. Напомним, что Трамп неоднократно предупреждал в 2011 и 2012 годах, что президент США Барак Обама начнет войну с Ираном, чтобы переизбраться. Убийство иранского генерала Сулеймани, угрозы разбомбить 52 иранских культурных объекта только вызовут ответные действия и поставят под угрозу еще больше жизней. Более тревожным является то, как верующие поклоняются этому президенту. Не ново, что американцы больше верят в искупительное насилие, чем в Евангелие. Что является новым, так это идолизация жестокого и движимого ненавистью президента. Настало время изгнать демонов насилия, которые живут в нас индивидуально и коллективно. Возможно, сейчас лучшее время для коллективных ритуалов изгнания нечистой силы.

После заключения соглашения между Ватиканом и Пекином преследования китайских католиков усилились, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Профильная комиссия Конгресса США пришла к выводу, что положение в области прав человека в Китае в 2019 году ухудшилось. В ее докладе говорится, что «после подписания министерством иностранных дел КНР в сентябре 2018 года соглашения со Святым престолом, открывающего путь к объединению санкционированных государством и подпольных католических общин, местные власти предпринимают против католиков в Китае все большие преследования, разрушая храмы, убирая кресты и продолжая задерживать подпольное католическое духовенство». Также отмечается рост числа массовых лагерей для интернированных в провинции Синьцзян, жестокие нападки на христиан, мусульман и другие незарегистрированные Церкви и религиозные группы, а также репрессии против протестующих в Гонконге. «Ученые и международные правозащитные группы описывают религиозные преследования в Китае в течение последнего года с такой интенсивностью, какой не наблюдалось со времен Культурной революции», — говорится в докладе. И Китай, как сообщается, вводит более строгий контроль над религиозными группами в 2020 году.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».