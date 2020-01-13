Каир, , 01:22 — REGNUM Египет поддерживает режим прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии, говорится в официальном заявлении египетского МИД.

«Египет приветствует прекращение огня, объявленное в Ливии», — сообщает ведомство.

Однако Каир настаивает на продолжении борьбы с экстремистскими и террористическими группировками на ливийской территории, а также с теми, кто поддерживает эти группировки извне.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения в Ливии был объявлен с 12 января. Отмечалось, что прекращение огня было принято противоборствующими сторонами благодаря предложению российского лидера Владимира Путина. Однако в ту же ночь стороны конфликта в Ливии уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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