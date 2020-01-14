Триполи, , 11:36 — REGNUM Соглашение о перемирии с силами Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа не будет подписано до тех пор, пока в него не будут внесены все замечания и правки, на которых настаивает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Об этом сообщил источник ЛНА, слова которого приводит телеканал Al Arabiya.

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Уточняется, что, в частности, речь идёт о требовании добавить в соглашение пункт о разоружении, роспуске и ликвидации вооружённых милиций. Собеседник подчеркнул, что перед окончательным решением командующий и его окружение ещё раз «всесторонне изучат условия соглашения на предмет существующих в нём пробелов».

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Также Хафтара не устраивает возможное вмешательство, посредничество или участие Турции в наблюдении за прекращением огня в стране. Кроме того, командующий ЛНА требует вывода турецких сил из Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Москве состоялись переговоры противоборствующих сторон в Ливии под эгидой России и Турции. Однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.

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