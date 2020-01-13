Москва, , 08:25 — REGNUM Обстановка на Ближнем Востоке, включая обострение вокруг Ирана, станет темой переговоров глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Турции 13 января в Москве. О встрече министров ранее сообщала турецкая газета Milliyet.

С визитом в Москву прибывают министр обороны Турции Хулуси Акар и глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу. Они встретятся с российским министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым. В повестке встречи — урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и обострившаяся обстановка вокруг Ирана.

Отмечалось, что со стороны Турции в переговорах примет участие глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся 4 января в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Позднее, 11 января, турецкий министр выразил надежду, что Россия убедит главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара прекратить огонь.

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