Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM Представители ООН ожидают самого высокого уровня участия представителей ливийских сторон в запланированной на 19 января конференции в Берлине. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос об участии главы Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Вместе с тем он напомнил, что организатором конференции является не ООН, а Германия.

Дюжаррик также призвал противоборствующие стороны соблюдать режим прекращения огня, который был введён 12 января.