Москва, , 03:21 — REGNUM Соглашение по урегулированию военного конфликта в Ливии подписали премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. Об этом 13 января рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров в Москве.

Еще один участник встречи, главный оппонент Сарраджа, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар запросил время на ознакомление с положениями документа до утра вторника.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Сергей Лавров заявил о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров в Москве между сторонами конфликта в Ливии, по разрешению кризиса в арабской республике.

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