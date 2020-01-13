Москва, , 01:37 — REGNUM Глава Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж прибыли в Москву, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Как ожидается, представители противоборствующих сторон примут участие в переговорах, на которых будут обсуждаться условия и детали мирного урегулирования в Ливии.

Ранее сообщалось, что на 13 января в Москве назначена встреча глав турецкого и российского оборонных ведомств, министры планируют обсудить гражданскую войну в Ливии. О формате проведения переговоров и о том, будут ли встречаться Хафтар и Саррадж лично, пока не известно.