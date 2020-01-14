14 января 2020 | Время чтения 7 мин

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между противоборствующими лагерями. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня. Хафтар взял паузу для его изучения, однако позднее, как передавали арабские СМИ, улетел из российской столицы.

Ариф Асалыоглу, , 20:28 — REGNUM



Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не будет подписывать соглашение о перемирии с силами ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, пока в него не будут внесены все его замечания и правки. Командующий и его окружение еще раз «всесторонне изучат условия соглашения на предмет существующих в нём пробелов», прежде чем принять окончательное решение.

«Хафтар не подпишет документ, если в него не будут внесены правки и добавлен пункт о разоружении, роспуске и ликвидации вооруженных милиций, поскольку не признает их и не видит стабильности в Ливии без избавления от группировок», — отметили они. Кроме того, сообщается, что Хафтар отверг какое-либо вмешательство, посредничество или участие Турции в наблюдении за прекращением огня в стране, указав, что «проект документа проигнорировал ряд требований армии». Его не устроил и тот факт, что в документе не было пунктов о «выводе турецких сил из Ливии», а также приостановке действия подписанного ПНС и Анкарой в конце ноября меморандума о сотрудничестве, в том числе в военной сфере.

Какие факторы привели Халифу Хафтара к такому выводу?

Меморандум о взаимопонимании и исключительной экономической зоне, подписанный между Турцией и ливийским правительством в Триполи, а также подписанный следом меморандум о безопасности и военном сотрудничестве превратил Восточное Средиземноморье в пороховую бочку. В рамках данного меморандума Турция обеспечит поддержку в создании Сил быстрого реагирования для военных и полицейских подразделений в части подготовки кадров и поставки оборудования. Один из пунктов меморандума посвящен сотрудничеству в области разведки и морского патрулирования. Одним словом, не признанное почти никем в мире соглашение с правительством Триполи, которому принадлежит небольшая часть ливийской территории и побережья, привело к созданию в Восточном Средиземноморье ливийского фронта вслед за Сирией.

После того, как Турция вступила в критическое партнерство в Средиземноморье и готовится направить своих военных, Ливия переживает серьезный внутренний конфликт. Кроме того, многие международные силы поддерживают различные группы в стране. После Каддафи в Ливии, нефтяной стране с выходом на Средиземное море с населением в 6,5 млн человек, стали осуществлять свою деятельность десятки больших и малых вооруженных групп. Расположенное в Триполи Правительство национального согласия признано легитимным и поддерживается в первую очередь ООН, а также Турцией, Евросоюзом и некоторыми международными организациями. А расположенная в Тобруке Палата представителей, подконтрольная силам Хафтара, поддерживается Египтом, США, ОАЭ, Саудовской Аравией, Францией и Россией.

В ходе развития этих событий Правительство национального согласия заявило о том, что оно запросило у Турции военную поддержку по трем направлениям — в сухопутном, воздушном и морском сообщениях. Председатель правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на вопрос о направлении в Ливию военных ответил следующее: «Они спрашивают, направим ли мы в Ливию военных. Мы пойдем туда, куда нас пригласили. Поскольку было озвучено подобное приглашение, мы его примем. С одобрения нашего парламента мы сможем более эффективно поддерживать законное правительство в Ливии». Резолюция по Ливии была направлена в парламент в первые дни этого года — 2 января в рамках внеочередного созыва депутатов. По требованию Эрдогана Главный совет Великого национального собрания Турции (ВНСТ) собрался внеочередным созывом для обсуждения резолюции по Ливии. После проведенных обсуждений резолюция была одобрена 325 голосами на проведенном голосовании.

После обнародования Анкарой информации о военной поддержке Ливии, Турция предприняла и другие шаги. Согласно Сирийскому центру мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), Анкара направила из Идлиба в Ливию около 300 боевиков из различных групп ополченцев, одна группа ополченцев, насчитывающая около тысячи человек, проходит подготовку в турецких лагерях для последующей отправки в Ливию. По информации главы расположенного в Лондоне центра SOHR Рами Абдул-Рахмана, боевикам будет выплачиваться жалование в размере от двух тысяч долларов, и эта сумма будет увеличиваться пропорционально сроку их пребывания в стране. На протяжении пяти лет постоянно обсуждаются заявления о том, что Турция поставляет боевиков-джихадистов в Ливию. На кадрах видеозаписей, опубликованных за последние дни в социальных сетях, видно, что этот поток стремительно увеличивается. Подтверждением подобных утверждений является увеличение числа рейсов ливийских компаний-авиаперевозчиков, вылетающих из Турции, которые наряду с полетами в Триполи и Мисрату осуществляют рейсы в Тунис, а из Туниса в Триполи и Мисрату.

Какие козыри имеет Турция в Ливии?

На самом деле одним из самых крупных козырей Турции в Ливии, превратившей Мисрату в военную базу, также как и в Катаре и Сомали, являются тысячи джихадистов-боевиков, в подавляющем большинстве являющихся туркменами и уйгурами. Анкара использовала их в сирийских операциях, и они набрались там опыта. Вполне возможно, что эти джихадисты, включая военизированное формирование Эрдогана САДАТ, постепенно превратятся в организацию, похожую на шиитскую «Хезболлу», действующую во многих странах, особенно в Ливане, Ираке и Сирии, также как и шестое отделение иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Кроме этого, очень многие организации, осуществляющие свою деятельность в Мисрате, уже находятся в тесном союзе с Турцией. Они утверждают, что имеют с ней кровные связи. Даже в случае увеличения их числа за счет перебрасываемых из Сирии джихадистов и свержения правительства в Триполи Хафтаром, вероятно, ставится цель продолжения борьбы. Посредством сбора этих джихадистов в военизированную структуру и переброску их на участок будет предотвращена возможная критика в связи с последующими потерями турецкой армии. Размещение в зоне людей, говорящих на одном языке с народом Ливии, избавит от проблемы языкового барьера. Кроме того, в случае успеха этого военизированного формирования Турция сможет использовать их и в других кризисных ситуациях в регионе.

САДАТ, занимавшаяся подготовкой сирийских повстанцев для их выступления против режима Асада и обеспечивавшая их оборудованием, сразу после своего создания начала осуществлять свою деятельность в Ливии. И эта деятельность САДАТ находится на радарах очень многих секретных спецслужб. На основе их данных о САДАТ, которая вела активную деятельность практически в каждой стране, где произошла «арабская весна», в ООН было подано ходатайство по САДАТ и направлена жалоба в связи с ее ролью в сирийской войне по подготовке и оснащению джихадистов. Первой, кто обратил внимание на деятельность САДАТ, была французская разведка. В докладах французской разведки обращалось внимание на то, что САДАТ вела переговоры по осуществлению военной подготовки и консультированию с Ливией, Саудовской Аравией и Пакистаном, а также отмечалось, что «для этого они использовали свою религиозность и выдвигали на передний план близкие отношения с Эрдоганом».

Согласно информации, опубликованной в мировой прессе, во время попытки военного переворота 15 июля 2016 года САДАТ присутствовала на месте событий. Говорят, что она готовила боевиков из молодых членов ПСР. Аналогичное утверждение выдвинула и председатель турецкой «Хорошей партии» Мерал Акшенер, заявив о наличии лагерей подготовки САДАТ. Бывший советник президента США Майкл Рубин опубликовал важную информацию относительно САДАТ. Рубин отметил, что САДАТ сыграла важную роль в подавлении попытки переворота в 2016 году. Он также отметил, что САДАТ подготовила около 3 тысяч иностранных боевиков, действовавших в Сирии и Ливии, за что получила дотации от турецкого правительства. Майкл Рубин отметил также, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были из числа группировок, которые прошли военную подготовку в САДАТ.

Официальный представитель Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмед аль-Месмари заявил, что турецкая разведка перебросила боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии в Ливию через аэропорт Джерба в Тунисе. Отметив, что один из аэропортов Туниса используется для трансфера, Месмари сообщил, что боевики перевозились также из аэропортов Мисурата, Зувара и Митига. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что радикальные группировки перебрасываются через Турцию. Хафтар приехал в Москву с этими чувствами и информацией. Ещё одним условием фельдмаршала было то, что триполийский кабмин не должен заключать соглашений без консультаций с армией.