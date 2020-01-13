Москва, , 12:10 — REGNUM В Москве в Доме приемов МИД началась совместная встреча представителей Турции и России, позже к ним должны присоединиться представители Ливии. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, встреча посвящена вопросу урегулирования ситуации в Ливии. Кроме того, она отметила, что данное мероприятие организовано «в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции».

Напомним, 8 января 2020 года стало известно, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули тему событий, происходящих в Ливии. Они выступили с призывом о прекращении огня в Ливии.

Читайте также: В ФРГ оценили инициативу Путина и Эрдогана о прекращении огня в Ливии