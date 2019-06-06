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Боевики готовят в Идлибе провокацию с химоружием — правозащитники

Политика

Террористы могут осуществить химатаку в случае наступления войск

Дамаск, 6 июня 2019, 14:53 — REGNUM  Провокацию с химоружием намерены осуществить в сирийском Идлибе боевики, если правительственные войска перейдут в масштабное наступление. Об этом говорится в заявлении Сирийской сети по правам человека (Syrian Network for Human Rights, SNHR).

Правозащитники отмечают, что после появления в российских СМИ указаний на расположение складов с химоружием, террористы переместили отравляющие вещества в другие населенные пункты на юге провинции Алеппо. Кроме того, много химических веществ свезено в пещеры и схроны близ селения Каббана в северной части Латакии.

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Боевики крайне активно занимаются отравляющими веществами, что говорит о подготовке ими химатаки, в которой затем обвинят правительственные силы. Провокация готовится на случай наступления войск, сообщает РИА Новости.

Глава организации Ахмад Казем призвал к созданию спецгруппы по расследованию инцидентов с химоружием и заявил, что инциденты с отравляющими веществами должны расследоваться представителями ООН и ОЗХО, а не лояльными боевикам группами людей.

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Война в Сирии
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