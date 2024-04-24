Москва, 24 апреля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Сумма взятки, полученной в виде разных услуг уже отстранённым от должности замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд рублей. В эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.

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По версии следствия, военный чиновник регулярно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за это оказывали ему разные услуги.

В перечень взяток входит ремонт и строительство дома, а также оплата необходимых ему услуг разного рода (путёвки, отели и прочее).

«Таким образом, стоимость этих услуг может составить более 1 млрд рублей. Ещё будет проводиться экспертиза», — рассказал ТАСС осведомлённый источник.

Период «взяточничества» Тимура Иванова установлен — с 2018 по 2023 год.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. Об этом написали «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

Суть обвинений в уголовном деле заключается в том, что Иванов и предприниматель Сергей Бородин (также задержанный и арестованный) получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как открывшийся свидетель.

Вину в совершении преступления Тимур Иванов не признал.

По данным Басманного суда, обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами и получил незаконное вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера. Это произошло при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.