National Interest: США должны остерегаться сближения России и Китая

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM США должны остерегаться сближения своих «стратегических конкурентов» и даже «врагов» России и Китая, которые во все большей степени начинают проводить единую политику, пишет Грэм Эллисон, введший в обиход термин «ловушка Фукидида», в статье для The National Interest.

Автор указывает на то, что Збигнев Бжезинский перед своей смертью в 2017 году предупреждал, что наиболее опасным сценарием развития событий будет появление «коалиции Китая и России», объединенных не идеологией, а совместными обидами. Тогда бывший советник по национальной безопасности отмечал, что этот вызов будет сопоставим с той опасностью, которую представлял собой китайско-советский блок, причем на этот раз позицию лидера займет Пекин, за которым будет следовать Москва.

Эллисон подчеркивает, что тогда мало кто прислушался к Бжезинскому, еще меньше тех, кто сегодня признает то, что такое сближение вскоре может стать стратегическим фактом — отместкой Вашингтону за провернутый президентом США Ричардом Никсоном и его советником Генри Киссинджером дипломатический маневр. С его помощью полвека назад удалось вбить клин между Восточным блоком и Китаем. Сначала сама мысль о том, что такое возможно, была радикальна, и только сейчас известно, к чему привели шаги Вашингтона. В конечном счете был заложен фундамент для создания непростых, но конструктивных отношений между двумя странами и победе США над «империей зла».

Гамбит, который удалось осуществить Никсону и Киссинджеру, известен как «китайская карта», поэтому сегодня уместен вопрос, не пытается ли китайский лидер Си Цзиньпин сыграть «российскую карту». Многим в Вашингтоне эта мысль может показаться вопиющей, поскольку интересы Москвы и Пекина расходятся кардинально, в частности, из-за того, что часть территории современной России была прежде в составе Китая. Если учесть все это, становится очевидным, что перспектива альянса России и Китая в долгосрочной перспективе довольно туманная. Тем не менее политики живут в настоящем.

Так, Москва, лишенная возможностей на Западе, не имеет другого выбора как двигаться на Восток. Однако, несмотря на то, что карты раздает история, играют в них люди, которые иногда оказываются способными применять искусство дипломатии. В международных отношениях самая элементарная предпосылка заключается в том, что «враг моего врага — мой друг». Поэтому, пока Москва сидит на его стороне «качелей», Китай может быть не только экономической, но и ядерной сверхдержавой.

Среди причин сближения двух стран Эллисон называет также санкционное давление на Москву после «аннексии» Крыма и попытки изолировать ее дипломатически. Китай же, напротив, раскрыл свои объятия России, продемонстрировав Москве глубочайшее уважение. Более того, если в американских документах оба государства называются «стратегическими конкурентами», «стратегическими противниками» и даже «врагами», то в Москве и Пекине их взаимоотношения называются «всесторонним стратегическим партнерством». В частности, наращивание Вашингтоном ядерных сил уже заставило Москву пойти на то, чтобы продавать Китаю самые современные образцы своего вооружения. Более того, обе страны проводят единый дипломатический курс, координируя свои позиции.

Напомним, Грэм Эллисон, занимающий пост директора Белферовского центра по науке и международным делам (Belfer Center for Science and International Affairs) при школе им. Кеннеди Гарвардского университета, является автором книги «Война неизбежна: могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?» (Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?). В ней он со ссылкой на «Историю Пелопоннесской войны» древнегреческого историка Фукидида исследует процессы ослабления действующего мирового гегемона и появление претендента на эту гегемонию. В подавляющем большинстве случаев такие процессы, отмечает он, приводят к мировым конфликтам.