Москва, 26 апреля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Российские силовики задержали ещё одного фигуранта по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Владимир Николаев/РИА Новости

Отмечается, что задержанный Джумохон Курбонов является гражданином Таджикистана, уроженцем города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч.3 с. 205 УК РФ («Террористическй акт»), сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

Всего по уголовному делу арестовано 12 человек.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денежных средств.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Служба внешней разведки отмечала, что США выгораживают ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле».

24 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован, его реализовала международная пособническая сеть. Исполнители теракта в «Крокусе» были обеспечены финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами, а пути отхода от места преступления и их действия чётко координировались кураторами.