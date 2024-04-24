Санкт-Петербург, 24 апреля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован, его реализовала международная пособническая сеть, сообщил 24 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на международном форуме, посвященном актуальным вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — сказал он.

По его словам, исполнители теракта в «Крокусе» были обеспечены финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами, а пути отхода от места преступления и их действия чётко координировались кураторами.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денежных средств.