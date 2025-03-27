Москва, 27 марта, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Основателя «Русагро» Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, заключили под стражу. Такое решение 27 марта вынес Мещанский суд Москвы.

Станислав Красильников/РИА Новости

На аресте подозреваемого настаивало следствие. В СИЗО Мошкович останется в течение ближайших двух месяцев.

«Удовлетворить ходатайство следователя, избрать Мошковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», ― огласила решение судья.

Следователь в ходе заседания заявил, что Мошкович может уехать из страны и скрыться от следствия, поскольку у него есть паспорт Израиля, его дети проживают за рубежом, а сам он имеет самолёт.

В свою очередь предприниматель опроверг эту информацию, заявив, что самолета у него нет, что находится под санкциями.

Холдинг «Русагро» предложил внести за Мошковича залог в размере 1 млрд рублей. Адвокат бизнесмена попросил суд приобщить к делу документ о наличии у холдинга таких средств.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта силовики провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро». Следственные действия проводились с основателем холдинга в рамках уголовного дела о мошенничестве. Правоохранители произвели выемку документов.

Мошковичу и его экс-гендиректору Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Адвокат Руслан Кожура подтвердил информацию и добавил, что уголовное дело расследуется следственным департаментом МВД.

В компании подчеркнули, что «Русагро» полностью соблюдает законодательство и готов оказывать всё необходимое содействие органам. Работа продолжается в штатном режиме. Также в ГК выразили надежду на скорейшее завершение процедур.