Москва, 26 марта, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Группа компаний «Русагро» продолжает работу в штатном режиме после обысков в нескольких офисах компании. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Русагро».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сегодня в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании подчеркнули, что «Русагро» полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие органам. Также в ГК выразили надежду на скорейшее завершение процедур.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта силовики начали обыски в офисах агрохолдинга «Русагро». Следственные действия, по информации источников, проводятся с основателем холдинга Вадимом Мошковичем.

Правоохранители проводят выемку документов. Уточняется, что следственные действия с Мошковичем организованы в рамках уголовного дела о мошенничестве. Процессуальный статус ранее задержанного бизнесмена не уточняется.