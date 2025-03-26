Москва, 26 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Представители силовых ведомств 26 марта начали обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», следственные действия проводятся с основателем холдинга Вадимом Мошковичем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отмечается, что обыски проходят в том числе в московских офисах компании. Правоохранители проводят выемку документов. Уточняется, что следственные действия с Мошковичем организованы в рамках уголовного дела о мошенничестве, при этом процессуальный статус бизнесмена не уточняется.

Ранее о задержании Мошковича написали Telegram-каналы.

Как передавало ИА Регнум, 16 января СК РФ возбудил уголовное дело о хищении средств при исполнении гособоронзаказа в отношении бывшего директора по экономике и финансам Десятого подшипникового завода Николая Борисова. Экс-директора государственного завода, расположенного в Ростове-на-Дону, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, дело возбуждено военными следователями.