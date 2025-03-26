Москва, 27 марта, 2025, 01:26 — ИА Регнум. Бывшему сенатору от Белгородской области, основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и его экс-гендиректору Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили «РИА Новости».

(сс) Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вадим Мошкович

Адвокат Руслан Кожура подтвердил информацию и добавил, что уголовное дело расследуется следственным департаментом МВД.

Мещанский районный суд Москвы 27 марта рассмотрит ходатайства об избрании фигурантам меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта силовики провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро». Следственные действия проводились с основателем холдинга Вадимом Мошковичем. Правоохранители произвели выемку документов. Следственные действия с Мошковичем организовали в рамках уголовного дела о мошенничестве.

В компании подчеркнули, что «Русагро» полностью соблюдает законодательство и готова оказывать всё необходимое содействие органам. Работа продолжается в штатном режиме. Также в ГК выразили надежду на скорейшее завершение процедур.