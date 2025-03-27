Москва, 27 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Холдинг «Русагро» предложил внести за предпринимателя, основателя агрохолдинга и бывшего члена Совета Федерации от Белгородской области Вадима Мошковича залог в размере 1 млрд рублей. Об этом на заседании в Мещанском суде Москвы заявила сторона защиты предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Суды общей юрисдикции города Москвы Вадим Мошкович

«Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», ― заявил один из адвокатов бизнесмена.

В свою очередь следственные органы просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Мошковича. Согласно данным картотеки на сайте столичных судов общей юрисдикции, соответствующее ходатайство зарегистрировано в суде 27 марта.

Следствие настаивает на аресте подозреваемого до 25 мая, так как он может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. Кроме того, в СК полагают, что он может оказать угрозы и давление.

Установлено, что у Мошковича есть недвижимость за границей. Его дочь проживает во Франции, а сын ― на Кипре. Следствие опасается, что фигурант уголовного дела может улететь в одну из этих стран.

Также следствие ходатайствует об аресте бывшего гендиректора компании Максима Басова.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта силовики провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро». Следственные действия проводились с основателем холдинга Вадимом Мошковичем в рамках уголовного дела о мошенничестве. Правоохранители произвели выемку документов.

Мошковичу и его экс-гендиректору Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Адвокат Руслан Кожура подтвердил информацию и добавил, что уголовное дело расследуется следственным департаментом МВД.

В компании подчеркнули, что «Русагро» полностью соблюдает законодательство и готов оказывать всё необходимое содействие органам. Работа продолжается в штатном режиме. Также в ГК выразили надежду на скорейшее завершение процедур.