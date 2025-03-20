Брюссель, 20 марта, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Еврокомиссия направила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро в рамках текущей кредитной программы на общую сумму 18,1 млрд евро.

Сергей Корсун ИА Регнум

В опубликованном на сайте ЕК пресс-релизе уточняется, что сумма в 18,1 млрд евро является долей Евросоюза в кредитной программе стран «Группы семи» (G7), согласно которой Украине планируется предоставить 45 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

Отмечается, что общая сумма предоставленных ЕК Украине средств теперь достигла 4 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 марта издание Politico написало, что несколько дипломатов ЕС раскритиковали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о предоставлении нового пакета финансовой помощи киевскому режиму в размере 40 млрд евро. Отмечалось, что лидеры стран Европы не будут принимать предложение Каллас на саммите сообщества 20 марта.

Ранее в тот же день агентство Reuters сообщило, что глава дипломатии ЕС хочет предложить на саммите ЕС передать Киеву два млн снарядов военной помощи. По словам автора публикации, их стоимость оценивается в 5 млрд евро.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 16 марта заявил, что большинство стран ЕС и европейские институты намерены и дальше продолжать конфликт на Украине. Он подчеркнул, что это только приведет к большему числу жертв и разрушений.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь стран Запада не способна изменить ход спецоперации на Украине. Позднее, 18 марта, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер заявил, что ключевым условием мирного урегулирования и недопущения эскалации конфликта с Киевом является полное прекращение иностранной военной помощи, а также остановка принудительной мобилизации на Украине.