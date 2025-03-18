Будапешт, 18 марта, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Большинство стран Евросоюза и европейские институты настроены продолжать конфликт на Украине. Об этом 18 марта заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Madeleine Kelly/Global Look Press Артиллерия ВСУ

«Я вижу, что большинство государств — членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать <конфликт>», — отметил он.

Сийярто подчеркнул, что это приведет лишь к еще большему числу жертв и разрушений.

Он добавил, что не знает, почему Европа этого хочет, и выразил надежду на то, что приверженность президента США Дональда Трампа к успешному проведению переговоров с Россией сильнее, чем воля европейцев подорвать этот процесс.

По словам министра, выступающие за милитаризацию европейские лидеры не должны подрывать текущий процесс мирных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Сийярто заявил, что Венгрия выступила против выделения 20 млрд евро на военную помощь Украине на встрече глав МИД стран Евросоюза. По его словам, предложение Еврокомиссии дополнительно потратить подобную сумму на поставки оружия для киевского режима возмутительно.

Ранее он отмечал, что ЕС оказался в международной изоляции из-за выступающих за продолжение конфликта либеральных европейских политиков.

Издание Euractiv 14 марта сообщило, что ЕС хочет создать добровольный фонд помощи Украине, который будет работать в обход вето Венгрии. Уточнялось, что страны сообщества будут участвовать в помощи киевскому режиму в зависимости от своего экономического веса.

Европейские политики ранее высказывались за поддержку Киева и продолжение боевых действий. Так, в феврале глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в его заявлениях «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции, так как у страны, по ее словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сочла, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия, развернувшиеся в стране.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также отмечал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.