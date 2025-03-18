Москва, 18 марта, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Полное прекращение иностранной военной помощи и разведданных Киеву является ключевым условием для разрешения конфликта на Украине. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Александр Река/ТАСС

«Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — сообщила пресс-служба Кремля.

Также отмечается, что в связи с просьбой Трампа сохранить жизни окружённым в Курской области украинским военнослужащим Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует бойцам ВСУ жизнь и достойное обращение.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, а также обмен разведданными. Это произошло после стычки между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Украинский политик начал себя вести агрессивно, в результате чего его выставили из Белого дома.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о приостановке помощи Украине может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу. Он отметил, что США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса.

Однако 17 марта командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сообщил, что военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновились в полном объеме.

14 марта Трамп объявил, что направил Путину просьбу полностью пощадить окружённые российскими войсками в Курской области формирования ВСУ. По словам главы Белого дома, «в очень плохом и уязвимом положении» находятся тысячи украинских военных.

Российский лидер, в свою очередь, заявил, что относится с пониманием к призыву Трампа руководствоваться в отношении украинских военнослужащих соображениями гуманитарного характера. Он пообещал, что если бойцы ВСУ сложат оружие и сдадутся в плен, то им будет гарантирована жизнь.