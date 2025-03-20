Брюссель, 20 марта, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Несколько дипломатов Евросоюза раскритиковали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о предоставлении нового пакета финансовой помощи киевскому режиму в размере €40 млрд. Об этом 20 марта заявило издание Politico.

Andreas Gora/Global Look Press Кая Каллас

Отмечается, что Каллас представила министрам иностранных дел свой план по выделению нового транша денег для Украины, а после обсуждения выяснилось, что единодушия в поддержке такой инициативы нет.

«В среду дипломаты из полудюжины стран в частном порядке осудили план Каллас. Некоторые жаловались, что с ними не посоветовались, а другие обеспокоены предложением основывать взносы на валовом национальном доходе. Один из дипломатов ЕС назвал план непродуманным», — говорится в материале.

По данным издания, европейские лидеры не станут принимать предложение Каллас во время саммита Европейского совета, который пройдет в Брюсселе 20 марта.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день агентство Reuters заявило, что Каллас собирается предложить на саммите Евросоюза предоставить Украине два млн снарядов военной помощи. Уточнялось, что их стоимость оценивается в €5 млрд.

Каллас также неоднократно пыталась согласовать пакет помощи Украине в €40 млрд, но безуспешно. 17 марта она заявила, что ЕС нужно прийти к соглашению по многим деталям до утверждения нового транша помощи. На саммите 6 марта Евросоюзу также не удалось принять решение по поставке этой суммы, и Каллас призвала страны действовать быстрее.

На следующий день глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что большинство стран ЕС и европейские институты намерены и дальше продолжать украинский конфликт. По его словам, это приведет лишь к большему числу жертв и разрушений и выступающие за милитаризацию лидеры Евросоюза не должны подрывать текущий процесс мирных переговоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что никакая военная помощь стран Запада не способна изменить ход спецоперации на Украине. 18 марта в разговоре с президентом США Дональдом Трампом он также отметил, что ключевым условием мирного урегулирования и недопущения эскалации конфликта с Киевом является полное прекращение иностранной военной помощи, а также остановка принудительной мобилизации украинцев.