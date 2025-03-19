Брюссель, 20 марта, 2025, 00:34 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложит на саммите Евросоюза предоставить киевскому режиму два миллиона снарядов. Об этом 19 марта сообщило агентство Reuters, которое ссылается на письмо.

Sebastian Christoph Gollnow/Global Look Press Глава евродипломатии Кая Каллас

«Кая Каллас заявила в среду, что она представит предложение европейским лидерам, собравшимся в четверг в Брюсселе, о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов», — пишет агентство.

Отмечается, что стоимость двух миллионов снарядов оценивается в 5 млрд евро. Заседание ЕС состоится в четверг, 20 марта.

Днем ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон и Европейский союз ведут переговоры по ускорению поставок оружия киевскому режиму до потенциального прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что большинство стран Евросоюза и европейские институты настроены продолжать конфликт на Украине.

До этого европейские политики высказывались за поддержку Киева и продолжение боевых действий. Так, в феврале Каллас, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в его заявлениях «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции, так как у страны, по ее словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сочла, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия, развернувшиеся в стране.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также отмечал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.

Более того, 18 марта Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.