Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2025, 07:08 — ИА Регнум. Россия пока не получала конкретных сигналов от администрации президента США Дональда Трампа о возобновлении контактов, однако Москва внимательно следит за риторикой американского лидера. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Внимательно отслеживаем риторику президента США Дональда Трампа и его команды. Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало. Когда новая администрация сформулирует и представит чёткую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем её изучать. Пока же мы слышим только лозунги», — приводит слова Небензи «РИА Новости».

Вместе с этим дипломат отметил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине хорошо известна и ранее была озвучена президентом России Владимиром Путиным на коллегии МИД РФ в июне 2024 года. Так, любые договорённости по урегулированию украинского кризиса должны устранять первопричины конфликта, включая политику НАТО расширения на восток, а также нарушение прав русскоязычных граждан Украины, добавил Небензя. Помимо этого, подчеркнул дипломат, киевскому режиму необходимо признать реалии «на земле».

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Трамп намерен добиться заключения мира путём переговоров. Однако он допустил, что диалог будет напряжённым. Госсекретарь также предположил, что всем сторонам конфликта придётся от чего-то отказаться ради его урегулирования.

20 января Путин напомнил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. В июне 2024 года президент обозначил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.

Помимо этого, Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул российский лидер.