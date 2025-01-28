Москва, 28 января, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Участвовать в переговорах по Украине может кто угодно. Однако из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, заявил 28 января президент России Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин

«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести», — пояснил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства добавил, что если переговоры начать сейчас, то они будут нелегитимны.

Как сообщало ИА Регнум, в конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти на Украине является Верховная рада, неоднократно подчёркивал Владимир Путин.

Выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили. Это решение объяснялось военным положением на Украине. Сам Зеленский ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.