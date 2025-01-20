Москва, 20 января, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Об этом 20 января заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Александр Кряжев/РИА Новости

Он поздравил избранного президента США Дональда Трампа с вступлением в должность, отметив, что Россия отмечает его стремление восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией. Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису.

«Что же касается самого урегулирования ситуации, то хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир», — добавил Путин.

Президент также отметил, что российская сторона рассчитывает на построение диалога с США на равноправной и взаимоуважительной основе.

Как передавало ИА Регнум, инаугурация Трампа состоится 20 января. Телеканал CNN сообщил, что он уже распорядился организовать телефонные переговоры с Путиным в ближайшие дни. Американский лидер планирует в том числе обсудить возможную встречу с российским коллегой в течение нескольких месяцев.

19 января Трамп подтвердил, что после вступления в должность президента он твёрдо намерен добиться прекращения конфликта на Украине. По его мнению, это нужно для предотвращения третьей мировой войны.