Москва, 29 января, 2025, 01:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не способен отменить свой запрет на ведение переговоров с Россией. Об этом 28 января заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Когда нынешний глава режима, так сегодня его только можно называть, подписывал этот указ (о запрете переговоров с РФ. — Прим. ред.), он был легитимным лидером относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный», — ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Однако при желании можно найти способ как это сделать, добавил российский президент.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с президентом России. 25 января 2025 года во время пресс-конференции в Киеве глава киевского режима запутался в своём указе, а также допустил фактические ошибки. Он заявил, что ВС России якобы «стояли под Киевом», когда им подписывался данный указ, в действительности на тот момент российских войск там уже не было.

Выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили. Это решение объяснялось военным положением на Украине. Сам Зеленский ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента, даже в условиях военного положения, отмечал неоднократно Владимир Путин. Единственным легитимным органом власти в стране является Верховная рада, подчёркивал российский лидер.