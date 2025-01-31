Вашингтон, 31 января, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует добиться урегулирования украинского конфликта через переговоры. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт, и ему надо положить конец. И он должен быть завершён путём переговоров», — отметил он.

При этом Рубио уточнил, что предстоящие переговоры могут стать напряжёнными. Госсекретарь также предположил, что всем сторонам конфликта придётся от чего-то отказаться ради урегулирования.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Издание The Wall Street Journal написало, что республиканец намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Позже, 23 января, Трамп добавил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

20 января президент России Владимир Путин также отметил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он добавил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.