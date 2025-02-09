Москва, 9 февраля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть новости в СМИ о контактах президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа по Украине. Об этом 9 февраля он сказал журналистам.

РИА Ноовости/Илья Питалев Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

«Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

8 февраля газета New York Post (NYP) написала, что Трамп провёл телефонный разговор с Путиным. При этом издание не привело конкретную цитату американского лидера, которая бы подтвердила факт телефонных переговоров с российским президентом. Трамп в беседе с изданием также не уточнил, когда именно проходила такая беседа. Российская сторона пока не давала комментариев по поводу разговора двух лидеров.

Позже, 9 февраля, NYP писала, что в ходе беседы нынешний глава США назвал бывшего президента США Джо Байдена полным позором для своей страны. Трамп также отметил, что, в отличие от предыдущей американской администрации, всегда сохранял с президентом РФ хорошие отношения.

При этом в Кремле несколько раз говорили, что Вашингтон пока не совершал конкретных действий для возобновления диалога с Москвой. Песков 7 февраля отметил, что Трамп делает много разных заявлений, которые потом опровергаются. Он подчеркнул, что конфликт на Украине в любом случае нужно решать дипломатическим путем, и призвал набраться терпения.

Сам Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам. Он подчеркивал, что видит целью диалога по украинскому конфликту долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства всегда настаивал на том, что при урегулировании конфликта должны быть учтены законные интересы России.