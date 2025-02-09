Вашингтон, 9 февраля, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post (NYP) заявил, что провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине.

White House/Global Look Press Дональд Трамп (архивное фото)

Трамп отказался отвечать на вопрос издания, сколько раз он созванивался с Путиным. Также он не уточнил, когда именно состоялся разговор с президентом РФ. Кроме этого, издание не приводит конкретную цитату Трампа, в которой он подтверждает состоявшийся разговор с Путиным.

Президент США отметил, что российскому лидеру небезразлична гибель военных на поле боя, говорится в материале.

«Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть», — цитирует NYP слова Трампа.

По словам американского лидера, у него есть «конкретный план» по прекращению конфликта и он хочет положить ему конец. Помимо этого, Трамп в очередной раз заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным. Также глава Белого дома назвал экс-президента США Джо Байдена «полным позором для страны».

Вместе с этим Трамп рассказал газете, что в разговоре с советником по нацбезопасности Майком Уолтцом потребовал поскорее начать «встречи» с российской стороной.

Как передавало ИА Регнум, с момента вступления в должность президента США 20 января Трамп уже несколько раз выражал готовность к переговорам с российским лидером. 3 февраля он заявил о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал. Днём ранее он утверждал, что Вашингтон запланировал встречи с Москвой и Киевом в течение последних «очень напряжённых» дней.

При этом в Кремле неоднократно отмечали, что Вашингтон пока не совершал шагов для возобновления контактов с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля отметил, что Трамп делает много разных заявлений, которые потом опровергаются. Российский политик подчеркнул, что конфликт на Украине в любом случае нужно решать через переговоры, и призвал набраться терпения.

О готовности России к переговорам регулярно заявлял сам Путин, отмечая, что Москва видит целью диалога по украинскому конфликту долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчёркивал, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.