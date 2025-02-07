Москва, 7 февраля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа делает большое количество заявлений об урегулировании украинского конфликта, но Россия пока не услышала в словах американского руководства ничего субстантивного, поэтому нужно набраться терпения и ждать. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Очень много заявлений, сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются «утками». Нет возможности и нет желания на каждое подобное сообщение реагировать, пока чего-то субстантивного на этот счёт нет, просто нужно набраться терпения», — подчеркнул он.

Песков добавил, что в любом случае урегулирование конфликта должно произойти посредством переговоров.

До этого, 5 февраля, Песков уточнял, что в последнее время контакты России с США по линии отдельных ведомств стали интенсивнее. Так он прокомментировал заявления Трампа о продвижении в вопросе переговоров с Россией и Украиной по урегулированию конфликта между странами. Американский лидер охарактеризовал контакты как «очень хорошие» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».

Ранее, 6 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сейчас США много говорят об урегулировании конфликта, но при этом не предпринимают никаких конкретных действий. Она уточнила, что без чётких шагов руководства Штатов будет преждевременным говорить о переговорах.

Ранее, 20 января, президент РФ Владимир Путин говорил о готовности Москвы к переговорам по разрешению украинского конфликта, при этом целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он неоднократно отмечал, что одними из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО, признание территориальных реалий и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.