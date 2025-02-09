Вашингтон, 9 февраля, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и в ходе беседы назвал экс-главу Белого дома Джо Байдена полным позором для своей страны. Об этом 8 февраля сообщила американская газета New York Post (NYP).

Susan Walsh/AP/TASS Экс-президент США Джо Байден

«Байден был позором для нашей страны. Полным позором», — привело издание слова американского лидера.

Трамп также отметил, что, в отличие от предыдущей американской администрации, всегда сохранял с президентом РФ хорошие отношения.

Как сообщаю ИА Регнум, 8 февраля газета NYP написала, что Трамп провёл телефонный разговор с Путиным. При этом издание не привело конкретную цитату главы Белого дома, где подтверждается факт телефонных переговоров с российским лидером. Президент США также не уточнил, когда именно проходила такая беседа.

Ранее в этот же день Трамп приостановил доступ Байдена к секретным сведениям из-за «плохой памяти» экс-президента США. В связи с этим действующий глава Белого дома отметил, что прецедент с лишением доступа к секретным данным был создан самим Байденом, в 2021 году поручившим американской разведке запретить доступ Трампу к данным, связанным с национальной безопасностью.