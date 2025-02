Вашингтон, 6 февраля, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Порядка 90% всех украинских СМИ получили финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в расследовании проекта WikiLeaks, который специализируется на публикации конфиденциальной информации.

Global Look Press

«USAID финансировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 «медийных» неправительственных организаций, включая девять из десяти СМИ на Украине», — написал WikiLeaks в соцсети X (бывший Twitter).

Помимо этого, WikiLeaks опубликовал выдержки из официальных документов USAID, которые подтверждают данную информацию.

4 февраля украинская версия журнала Forbes писала, что USAID занимало первое место среди спонсоров министерства цифровой трансформации Украины. Уточнялось, что на 2023 год доля финансирования агентства в девяти проектах украинского ведомства достигала 64%. Теперь минцифры Украины придётся искать новый источник доходов.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times (NYT), а также информационного агентства Associated Press. Во всех этих случаях имеется в виду оплата разными ведомствами США дорогостоящих подписок на сервисы названных СМИ.

Ранее американский портал ForeignAssistance. gov. сообщил, что USAID выделило на «поддержку» выборов в Грузии в 2024 году $111,5 млн. В 2024 году USAID направило на программы по «укреплению верховенства закона» в Грузии $8,58 млн, на «поддержку избирательного и политического процессов» — $6,33 млн, на «вовлечение гражданского общества» — $4,35 млн.

4 февраля пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт рассказала о некоторых проектах USAID. В частности, она отметила, что на программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии ушло из бюджета $1,5 млн, на постановку трансгендерной (ЛГБТ — признано экстремистским движением в РФ и запрещено) оперы в Колумбии — $47 тыс., на выпуск в Перу комиксов о трансгендерах — $32 тыс.

Помимо этого, американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности правительства США Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.