Вашингтон, 6 февраля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times (NYT), а также информационного агентства Associated Press. Об этом 6 февраля сообщил американский мультимиллиардер, бизнесмен и глава Департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter).

Valerie Plesch/Global Look Press

Во всех этих случаях имеется в виду оплата разными ведомствами США дорогостоящих подписок на сервисы названных СМИ.

По словам главы DOGE, Госдеп США прекратил финансирование Associated Press, американский минфин прекратил выплаты The New York Times, а Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) перестало пользоваться сервисами Politico.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Маск назвал растратой средств налогоплательщиков государственное финансирование американских СМИ. Перед этим предприниматель предупреждал, что многие американские медиа ожидает «загадочное падение доходов».

Ранее в этот же день мультимиллиардер установил новый статус в своём аккаунте в соцсети X. Бизнесмен написал, что он является «технической поддержкой Белого дома».

Газета Politico 3 февраля назвала настоящим кошмаром работу Маска в новой администрации США. По словам опрошенных изданием экспертов, его решение закрыть USAID и взять под контроль центральную платёжную базу данных американского минфина является вызывающим наибольшую обеспокоенность.