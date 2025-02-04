Киев, 4 февраля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) занимало первое место среди спонсоров Министерства цифровой трансформации Украины. Об этом 4 февраля написала украинская версия журнала Forbes.

В материале уточнили, что на 2023 год доля финансирования агентства в девяти проектах украинского ведомства достигала 64%. Теперь минцифры Украины придётся искать новый источник доходов.

«Агентство давало деньги на проекты от развития «Дії» (украинский электронный сервис госуслуг «Действие». — Прим. ред.) до стратегии регулирования искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

По данным издания, минцифры Украины пришлось приостановить некоторые контракты с подрядчиками из-за отсутствия финансирования.

Как передавало ИА Регнум, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи со стороны США. После этого ряд украинских медиа попросили своих читателей оказать им финансовую поддержку из-за заморозки американских грантовых программ. Авторы Bihus открыто признались, что USAID финансировало значительную часть деятельности медиа. Также о помощи читателей попросили «Украинская правда» и «Детектор медиа». При этом СМИ не стали указывать причину такой просьбы.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что USAID нужно реорганизовать таким образом, чтобы оно помогало самим Штатам. По её словам агентство, которое вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось». Она предложила новой администрации США переключить его деятельность на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.