Вашингтон, 3 февраля, 2025, 02:07 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) является преступной организацией, которой пришло время умереть. Об этом заявил глава департамента эффективности госуправления (DOGE) миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«USAID — преступная организация. Ей пора умереть», — написал он в соцсети X.

Кроме того, Маск обвинил структуру в финансировании за счёт налоговых отчислений американцев разработок биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей.

После этих заявлений аккаунт USAID с почти миллионом подписчиков был удален из соцсети Х. На странице агентства появилась запись, что «этот аккаунт не существует».

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости реорганизовать USAID таким образом, чтобы оно помогало самим США. По её словам агентство, которое вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось». Дипломат предложила новой администрации Белого дома переключить его деятельность на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.

Президент США Дональд Трамп 21 января подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование других стран для оценки целесообразности этой помощи. Все попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование наиболее важных программ были отвергнуты в Белом доме. Это решение Трампа вызвало панику на Украине, написала британская газета The Guardian.